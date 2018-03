Deel dit artikel:











Casino in centrum Amsterdam zwaar beschadigd door brand Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Een casino aan de Nieuwendijk in Amsterdam is zwaar beschadigd geraakt door een brand die woedde in de nacht van donderdag op vrijdag.

De brand werd rond 3.00 uur ontdekt. Nadat de brand werd gezien op bewakingscamera's kwam de brandweer in actie. Er kwam veel rook vrij. Niemand raakte niemand gewond omdat er niemand meer in het gebouw was. Na een halfuur had de brandweer de brand onder controle, maar de schade was er niet minder om. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak.