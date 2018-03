Bestelbus brandt uit in Haarlem

HAARLEM - Een geparkeerde bestelbus is vannacht uitgebrand aan de Roerdompstraat in Haarlem. De brand werd rond 1.30 uur ontdekt.

Volgens een getuige stond het voertuig al in lichterlaaie toen de brandweer ter plaatse kwam. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

In verschillende delen van de stad gingen de afgelopen maanden meerdere auto's in vlammen op. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de branden.