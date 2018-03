Weesper (18) aangehouden voor vernielingen op station tijdens nieuwjaarsnacht

WEESP - De politie heeft eerder deze week een 18-jarige Weesper aangehouden voor vernielingen aan het stationsgebouw in Weesp tijdens nieuwjaarsnacht.

Als agenten tijdens oud en nieuw de melding krijgen dat een groep jongeren vernielingen pleegt aan het stationsgebouw op het Stationsplein, gaan ze er direct op af. Ze treffen niemand meer aan, maar zien wel dat de toegangsdeuren van het station zijn vernield.

Onderzoek leidde naar een 18-jarige Weesper, die dinsdagochtend werd opgepakt. Hij wordt in ieder geval verdacht van betrokkenheid bij het vernielen van de toegangsdeuren, maar de politie sluit niet uit dat hij ook (mede)verantwoordelijk is voor andere vernielingen in Weesp.

Tijdens nieuwjaarsnacht werd er namelijk een spoor van vernielingen door de plaats getrokken. In totaal kwamen er die nacht 23 meldingen binnen over jongeren die onder meer aan Herensingel, Tuinkade en Stationsweg met vuurwerk spullen vernielden.

Getuigen

De politie gaat door met het onderzoek en sluit nieuwe aanhoudingen niet uit. Getuigen wordt verzocht zich te melden bij de recherche in Naarden. Dat kan op telefoonnummer 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.

Ook bewoners van eerder genoemde straten die camera's hebben hangen, wordt verzocht de beelden nog eens terug te kijken en indien relevant te delen met de recherche.