Engelse supporters op de Wallen zorgen voor onrust, ME staat paraat Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In het centrum zijn sinds vanmiddag grote groepen Engelse voetbalsupporters op de been. Ze zijn in de stad voor de wedstrijd morgen in de Arena tegen Oranje.

Er zijn vooralsnog geen ernstige incidenten gemeld. Een politiewoordvoerder meldt wel dat er uit voorzorg teams van de Mobiele Eenheid naar het centrum zijn gestuurd: "Vooralsnog niet om in te zetten, het is onrustig en er zijn wat meldingen van intimiderend gedrag." Inmiddels probeert de politie de groepen de kroeg in te krijgen zodat de overlast op straat afneemt. De fans houden zich vooral op rond de Wallen en café The Old Sailor. Daar wordt volgens goed gebruik al de hele dag druk gezongen en in de gracht gesprongen: