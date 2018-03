De Lokale Partij bedankt kiezers in Wijdemeren met stickers en een dansje

WIJDEMEREN - De Lokale Partij is vanuit het niets de grootste partij geworden in de gemeente Wijdemeren. De partij behaalde vier zetels en neemt waarschijnlijk plaats in het college. De historische overwinning werd gevierd door de verkiezingsborden te beplakken met stickers met de tekst: "Stemmers bedankt!"

Aletta Zandbergen is samen met Gert Zagt lijsttrekker en dolenthousiast over de verkiezingsoverwinning. "Ik stond gisteravond te stuiteren van blijdschap. Vanuit het niets de grootste partij. Ja, het is fantastisch om de grootste partij van Wijdemeren te zijn. Voor het eerst dat we mee doen met verkiezingen. We hebben ons merk moeten neerzetten en uitleggen waar we voor staan. We zijn beloond door enorm veel kiezers. We staan nog te springen van blijdschap."

Waar in Amsterdam Thierry Baudet indruk maakte met zijn overewinningsdans op verkiezingavond zijn er ook in Wijdemeren wat spontane danspasje gemaakt. Tijdens een rondgang door de gemeente wordt spontaan een mix van de polka en de sirtaki met oeroude Ankeveense stijlfiguren ingezet. "Wel in de maat blijven dansen, meneer Zagt!" roept Zandbergen al dansend tegen haar politieke collega.

De komende vier jaar gaat De Lokale Partij zich in ieder geval verzetten tegen de fusie met Hilversum. Lijsttrekker Gert Zagt: "Het is ons belangrijkste verkiezingsthema én inzet voor de komende tijd: we zijn tegen een fusie met de gemeente Hilversum."