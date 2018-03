Aalsmeerder neemt 'explosief' mee naar huis en belt politie

AALSMEER - In Aalsmeer is de Duikerstraat uren afgesloten geweest omdat daar een mogelijk explosief aanwezig was.

Een man kwam vanavond thuis met iets dat veel op een explosief lijkt, waarna hij zelf de hulpdiensten belde, meldt de politie. Agenten zetten direct de straat af en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd ingeroepen.

Het 'explosief' is meegenomen door de EOD, waarna de straat weer werd vrijgegeven. Het is nog onduidelijk of het een echt explosief is of niet. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

De man is meegenomen naar het politiebureau om 'aan de tand gevoeld te worden', zegt de woordvoerder. Hij kan daarna weer naar huis. Het is nog onduidelijk hoe de man aan het object gekomen is.