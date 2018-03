In de verdrukking tijdens Paasvee: dit gebeurde er gisteravond in café Alpha in Schagen

SCHAGEN - Sommige bezoekers van de Paasvee-festiviteiten in Schagen zullen de 120e editie van het evenement niet snel vergeten. Toen er gisteren aan het begin van de avond in café Alpha meerdere mensen in de verdrukking kwamen, brak er onrust uit. Waar het incident volgens de eigenaar van het café aan de Loet in totaal zo’n acht minuten heeft geduurd, spreken sommige slachtoffers over drie kwartier. NH Nieuws zet de gebeurtenissen door de ogen van de verschillende betrokkenen voor je op een rijtje.

"Het begon al verkeerd", zegt een anonieme getuige, wiens naam bekend is bij de redactie, tegen NH Nieuws. "We konden heel makkelijk naar binnen eigenlijk. De bewakers zaten rustig een banaantje te eten en er werd niet gecheckt op leeftijd of hoeveel mensen er naar binnen en naar buiten gingen."

Eenmaal binnen leek het mee te vallen met de drukte, maar toen ze de zaal binnenliep, zag ze dat heel druk was en dat er hier en daar gevochten werd. "We kwamen enorm in de verdrukking, waardoor het onmogelijk was om terug naar de uitgang te gaan."

Hoofd tegen paal

In het gedrang stootte ze haar hoofd een paar keer hard tegen een paal. Ze bleef wel bij kennis, wat volgens haar niet van alle bezoekers kan worden gezegd. "Er waren meiden die echt wegvielen."

Ze probeerde het café nog te verlaten, maar omdat dat niet lukte, besloot ze naar de bovenverdieping te gaan. "Daar waren minder mensen en hebben we gewacht tot we weer naar buiten konden."

Verrassing

Voor Ilse, die al langer binnen was, kwamen de ongeregeldheden compleet als een verrassing. "In het begin was er niets aan de hand", vertelt ze. "De doorstroom was goed en de sfeer prima. Ik had nooit gedacht dat het uit de hand zou lopen."

Als ze rond 18.15 uur met een vriendin achterin het café staat, merken ze dat de sfeer grimmiger wordt en proberen ze naar de in- en uitgang te komen. "We moesten langs een grote bar die in het midden van de zaal staat. Daar was het heel erg druk", vertelt ze.

Ze vindt een plekje om 'op adem te komen' en besluit vervolgens alsnog richting de entree te lopen. "Mensen gingen duwen, niet per se expres, maar meer omdat ze zelf ook weer geduwd werden en zo werden we als het ware op elkaar geperst."

'Arm om m'n keel'

Het ging van kwaad tot erger, vertelt ze. "Een jongen had zijn arm om m’n keel heen, maar hij kon ook geen kant op en kon hem niet weghalen. Toen werd het zwart voor m’n ogen en ik dacht: 'hier ga ik nooit meer uit komen, dit ga ik niet overleven'."

Kort daarna arriveert de politie, die de aanwezigen in twee groepen via de reguliere en de nooduitgang naar buiten leidt. "M'n telefoon vond ik meters verderop", zegt ze om de intensiteit van het gedrang te illustreren. "Die was uit m'n broekzak gewrongen."

Volgens caféeigenaar Nico Gründmann ontstond het gedrang toen een van de bezoekers niet lekker werd en nabij de ingang op de grond ging zitten. Andere bezoekers zouden over die bezoeker zijn heen gevallen, waardoor er in de toch al nauwe ruimte feestgangers in de verdrukking kwamen.

Dat er is gevochten ontkent hij niet. Dat gebeurde volgens hem echter niet in de zaal, maar in het gedrang richting de uitgang. "Er werd ook letterlijk 'één, twee, drie, duwen geroepen'", vertelt hij.

Acht minuten

Gründmann schat dat de situatie zo'n acht minuten heeft geduurd, maar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio begon de commotie rond 19.10 uur, en was de situatie ongeveer een uur later weer onder controle. Ook de twee aanwezigen met wie NH Nieuws sprak, geven aan dat langer duurde dan de veronderstelde acht minuten.

"Mensen zijn geschrokken en moesten buiten in de kou staan", licht de woordvoerder de nasleep toe. Volgens de uitbater klopt dat niet. "De muziek is niet uitgeweest en er hoefde niemand weg", zegt hij stellig.

De eigenaar ontkent eveneens dat het te druk was. "We hebben een vergunning voor 1080 mensen en tijdens het Paasvee waren er ongeveer 900 à 1.000. Er waren dus veel mensen, maar niet te veel."

Van de 'twintig á dertig' bezoekers die volgens hem in het gedrang terechtkwamen, zijn er circa tien á vijftien lichtgewond geraakt. Zij zijn na afloop voor de deur behandeld door ambulancepersoneel. Eén van de aanwezigen had pijn op de borst, en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met deze bezoeker gaat, is niet bekend.

In gesprek

Omdat sommige gasten flink geschrokken zijn van de gebeurtenissen wil Gründmann graag met hen in gesprek. Hij zou de betreffende gasten inmiddels een privébericht hebben gestuurd.

De gemeente Schagen zegt tegen NH Nieuws dat Gründmann 'adequaat heeft opgetreden'. Wel gaat de caféeigenaar op eigen initiatief nog in gesprek met de gemeente over een stappenplan dat bij 'echt een ernstige situatie' dient te worden gevolgd. "Normaal gesproken hebben we dit soort toestanden niet, maar Paasvee is natuurlijk nogal een evenement."