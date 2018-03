VVD Zandvoort wil Sinterklaasintocht wél organiseren: 'Demonstranten tegenhouden is makkelijk hier'

ZANDVOORT - De VVD in Zandvoort wil dat de gemeente de landelijke intocht van Sinterklaas gaat organiseren. De partij dient hierover aanstaande maandag een motie in bij de gemeenteraadsvergadering. Een van de voordelen van het dorp is volgens de fractievoorzitter dat eventuele anti-Zwarte Piet-demonstranten makkelijk tegengehouden kunnen worden.

De NTR, die jaarlijks de intocht van de goedheiligman op tv uitzendt, heeft alle Nederlandse burgemeesters een brandbrief gestuurd. Reden daarvoor is dat voor het eerst nog geen enkele gemeente zich vrijwillig heeft gemeld om de ooit zo gewilde intocht te organiseren. Volgens de omroep dringt de tijd omdat het voorbereiden van de festiviteiten nogal wat tijd kost.

'Tegenhouden is makkelijk'

Reden voor de Zandvoortse VVD om actie te ondernemen. "Wij verwelkomen graag Sinterklaas en zwarte piet in Zandvoort", schrijft de partij op Facebook.

De afgelopen jaren werd de landelijke intocht het strijdtoneel om de zwartepietendiscussie uit te vechten. Vorig jaar hielden mensen in Friesland op de snelweg bussen met demonstranten tegen.

Bang voor ongereldheden of confrontaties tussen voor- en tegenstanders zijn ze niet bij de Zandvoortse tak van de VVD. "We hebben maar twee toegangswegen naar Zandvoort, dus het is heel makkelijk afgesloten", zegt fractievoorzitter Belinda Göransson. "Het tegenhouden van demonstranten is heel makkelijk", herhaalt ze.

Zwart

Daarnaast wil de partij laten zien hoe mooi de intocht is in Zandvoort. "Elk jaar is het hier een spektakel. De boot van de KNRM vaart met de Sint het strand op. Het is uniek dat dat dan ook landelijk getoond kan worden", aldus de lokale fractievoorzitter.

Zandvoort zou ook geschikt zijn omdat er al vele jaren 'een geweldige Sinterklaasintocht plaatsvindt', die 'vlekkeloos' wordt georganiseerd. Daarnaast vindt de partij dat het organiseren van de landelijke intocht 'een promotionele kans biedt' voor de badplaats.

De stoomboot heeft de laatste jaren ook witte pieten aan boord, maar Göransson is stellig over hun kleur. "Zandvoort heeft al jaren Zwarte Pieten. Volgens mij moet dat heel goed kunnen."