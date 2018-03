Deel dit artikel:











Automobilist ramt geparkeerde auto en slaat over de kop in Schoorl Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: M Foto: Maurice Amoureus

SCHOORL - Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt toen hij in Schoorl over de kop sloeg.

Dat gebeurde op de Voorweg, in de richting van de gehuchten Groet en Camperduin. De automobilist zag een geparkeerde auto over het hoofd, botste daar tegenaan en sloeg over de kop. Een getuige laat aan NH Nieuws weten dat buurtbewoners het slachtoffer uit z'n auto hebben gehaald. Vervolgens heeft ambulancepersoneel zich over hem ontfermd en hem voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn letsel is niets bekend. Ook over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Een berger heeft de twee beschadigde auto's opgehaald.