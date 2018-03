Deel dit artikel:











Nieuw lanceringsvoertuig 'Popeye' voor KNRM Wijk aan Zee: 'Unieke bootwagen' Foto: NH / Dennis Mantz

WIJK AAN ZEE - De KNRM-post in Wijk aan Zee heeft vandaag een hagelnieuw lanceringsvoertuig in ontvangst genomen. Een groep monteurs uit Friesland voltooide de bouw ter plaatste, vertelt Peter Messchendorp van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). "We zijn trots, dit is de sterkste KNRM-trekker in Nederland."

En een bijzonder voertuig krijgt een bijzondere naam, vertelt Peter vanuit het boothuis aan NH Nieuws. "Het is een traditie dat we trekkende voertuigen een bijnaam geven. Een soort mascotte, en in Wijk aan Zee hebben we gekozen voor Popeye", aldus Messchendorp. Uniek

Bij calamiteiten op zee zal Popeye – met meer dan 600 paardenkrachten – reddingsboot De Donateur naar zee brengen en te water laten. De bouw vond plaats in Friesland, bij een kermisattractiebouwer. "Op bestelling van de KNRM hebben zij dat gedaan. Een unieke bootwagen die de boot in het water lanceert." Het wachten is nog wel op De Donateur, die ligt momenteel nog voor onderhoud op de werf.