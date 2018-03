Deel dit artikel:











Zoekactie naar autodief op sociale media: '80-jarige vrouw kan nu geen kant meer op' Foto: Politie | Twitter

KOOG AAN DE ZAAN - Een bejaarde vrouw (80) uit Koog aan de Zaan is ten einde raad nadat haar auto is gestolen. De politie wil vrouw graag helpen en roept via sociale media op naar de auto uit te kijken. De wijkagent heeft een bijzondere prijs voor de gouden tipgever.

De auto werd vanochtend tussen 10.15 uur en 11.00 uur gestolen op de Molenwerf bij de apotheek. Het gaat om een zwarte Mercedes A150 uit 2006 met kenteken 34-KBS-?. Tegemoetkoming

Wijkagent Mark Krom schrijft op Twitter dat de vrouw nu haar auto is gestolen 'geen kant meer op kan'. Hij roept mensen op om het bericht te delen. Mensen die de auto hebben gezien of meer weten, kunnen bellen met de politie. Degene die met de gouden tip komt, kan rekenen op een mooie tegemoetkoming. "De vinder krijgt sowieso een dikke knuffel van mij", schrijft de wijkagent.