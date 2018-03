Animo voor organisatie landelijke intocht Sinterklaas tot nulpunt gedaald

NOORD-HOLLAND - De animo onder gemeenten om medio november Sinterklaas en zijn gevolg welkom te heten tijdens hun landelijke intocht is tot een absoluut nulpunt gedaald. Tot nog toe heeft geen enkele gemeente zich gemeld.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van een brandbrief die de NTR aan het Genootschap voor Burgemeesters heeft gestuurd. Het genootschap wordt in die brief gevraagd burgemeesters aan te sporen en over te halen de organisatie op zich te nemen.

De landelijk intocht, ieder jaar in een andere gemeente, wordt altijd door de NTR uitgezonden. Tot vorig jaar waren er altijd wel een of meerdere gemeenten die de organisatie op zich wilden nemen, maar voor dit jaar is dat niet zo, zegt Ajé Boshuizen van de NTR. "Natuurlijk willen wij niet dat er op deze manier een einde zou komen aan deze 66-jarige nationale televisietraditie."

Vier gemeenten

RTL Nieuws schrijft dat inmiddels vier gemeenten zich bij de NGB hebben gemeld met het verzoek de contactgegevens van de NTR met hen te delen. Of deze gemeenten ook daadwerkelijk interesse hebben om op 17 november de intocht te organiseren is niet bekend. NGB-voorzitter Liesbeth Spies wil niet zeggen om welke gemeenten het gaat.

De sinterklaasintocht gaat de laatste jaren vaak gepaard met demonstraties, waarbij actievoerders hun ongenoegen uiten over (het uiterlijk) van (Zwarte) Piet. Bij de laatste intocht, in het Friese Dokkum, blokkeerden voorstanders van Zwarte Piet de snelweg om te voorkomen dat bussen met tegenstanders de Friese stad zouden bereiken.