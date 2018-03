Een avondje De Zilveren Bal met Dai Dai Ntab: "Presteren en genieten"

AMSTERDAM - Dai Dai Ntab kwam vol goede moed naar Leeuwarden om wederom beslag op De Zilveren Bal te leggen. De Zilveren Bal is een schaatstoernooi over 100 meter en is daarmee de kortste sprintafstand ter wereld. Ntab stond samen met andere topsprinters op het ijs.

Iets te laat kwam Ntab binnenwandelen bij de Elfstedenhal in Leeuwarden. De in Amsterdam geboren schaatser moest vanuit zijn woonplaats Groningen komen. Voor de deur wachtte zjin tante en nichtje hem op die de reis vanuit Amstelveen hebben gemaakt om Dai Dai in actie te zien. "We hebben bijna het hele seizoen in Thialf doorgebracht en proberen altijd zoveel mogelijk wedstrijden van hem te zien", vertelt een dolenthousiaste Esther van der Hart, de tante van Dai Dai.

"Het is altijd leuk als ze komen kijken", zegt Dai Dai. "Mijn vriendin, oom, tante en nichtje komen eigenlijk altijd wel kijken. Zeker nu het seizoen afgelopen is, is het lekker om eruit te gaan en familie op te zoeken."

Flitsend toernooi

De Zilveren Bal is voor Ntab dan ook het laatste kunstje dat hij dit schaatsseizoen laat zien. Op de 100 meter moet alle explosiviteit er vanaf de start uit komen. Het kleinste foutje kan dan al fataal zijn, weet ook Ntab. "Het is heel simpel, want er zijn geen bochten. Je focust je nu op de eerste honderd meter, waar je normaal een heel rondje doorrijdt. Ik vind het heel leuk om hier te rijden", aldus Ntab voor de wedstrijd.

Presteren en genieten

De 100 meter is geen groot toernooi in een volgepakt stadion. Daardoor hangt er een andere sfeer in de hal, dat merkt de 23-jarige sprinter ook. "Ik wil wel presteren, maar ook gewoon een leuke avond hebben. Tuurlijk wil ik goed rijden en winnen, maar er hangt hier een ander sfeertje dus ik probeer er ook van te genieten."

Lees ook: Dai Dai Ntab prolongeert titel Zilveren Bal niet: "Ik had een missertje"

Olympische droom spat uiteen

Voor Ntab was het naar eigen zeggen een 'confronterend en pijnlijk' seizoen. Op 27 december ging hij op het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) de fout in met een dubbele valse start. Daardoor gingen de Olympische Spelen aan zijn neus voorbij. "Die maanden worden dan heel moeilijk. Ik heb geprobeerd me te herpakken, maar ik zie dat ik die vorm gewoon niet meer heb. Het waren lastige maanden. Als je de tv of telefoon aanzet komen de Spelen voorbij, dus daar ontkom je niet aan."

Zelfde afschieter

Het toeval wilde dat Ntab op De Zilveren Bal te maken had met dezelfde afschieter als op het OKT. Hij floot hem toen tweemaal terug, waardoor er een streep door de Olympische Spelen kon. "Voor de start dacht ik: daar is-ie weer. Maar dat hoort erbij. Hij heeft me er toen uit geschoten en ik had me aan de regels moeten houden. Ik blijf erbij dat hij lang wacht."