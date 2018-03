Dag 1 rechtszaak: Twee kampen binnen Hells Angels Haarlem

HAARLEM/AMSTERDAM - HAARLEM Een oude garde van 'hippies' en vrijgevochten jongens tegenover een nieuwe lichting van een paar nietsontziende en zeer gewelddadige jongere Hells Angels. Dat lijkt het verhaal van het Haarlemse chapter van de motorclub.

Op de eerste dag van het megaproces tegen negen leden van Hells Angels Haarlem blijkt dat het openbaar ministerie het lastig krijgt om het hele zogeheten chapter in zijn geheel veroordeeld te krijgen. Zoals de vice-president van de Angels het vandaag voor de rechtbank zei: "De jonge garde heeft andere ideeën met de club. Ik werd overal buiten gelaten."

Op de eerste van meer dan twintig zittingsdagen in de Bunker in Amsterdam vroegen de advocaten van president Lysander de R. en twee andere verdachten om uitstel van de inhoudelijke behandeling van hun zaak. Zij hebben de meeste verdenkingen op hun naam staan. De andere zes Hells Angels worden enkel verdacht van het lid zijn van een criminele organisatie.

Kopstukken

De rechtbank beslist morgen of het proces tegen drie kopstukken van deze motorclub wordt uitgesteld. Chapterpresident Lysander de R. (36), Richard van der H. (43) en Frank L. (38) vroegen de rechtbank met klem hun zaken niet op de geplande data in april te behandelen. De R. en L. hebben te weinig tijd gehad hun eigen verdediging voor te bereiden, zeggen zij. Digitaal bewijsmateriaal kwam later dan toegezegd en de laptops waarmee ze het moesten bestuderen deugden niet. Zij vrezen een oneerlijk proces. Van der H. wil uitstel omdat hij begin april aan zijn rug wordt geopereerd.

De drie hebben vandaag op de zitting gezegd dat ze rechtszaak anders gaan boycotten en niet meer op de zittingen zullen verschijnen.

Het trio staat terecht voor een waslijst aan criminele activiteiten, waaronder wapenbezit, afpersing, bedreiging en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Alle verdachten werden eind januari vorig jaar aangehouden bij een gecoördineerde actie, waarbij de volledige chapter werd opgerold. De R. zat op dat moment een celstraf van dertig maanden wegens wapenbezit en mishandeling uit.

Hippie

De vice-president van de club, Matthias de B., en Ton P. stonden vanmiddag terecht. P. richtte in de jaren zeventig nog de Hells Angels op in Amsterdam. De B. noemt zichzelf 'een hippie' en zei dat hij danwel vice-president was, maar dat dat niets voorstelde. "Die titel kreeg ik in mijn schoot geworpen. Een soort ouwemannen-functie. Of ik een outlaw wil zijn? Het gaat mij meer om de ouwejongens-krentenbroodmentaliteit."

Hij en Ton P. wezen de rechtbank erop dat er een generatiekloof was met de jongere generatie en dat ze zich te pletter zijn geschrokken van al het geweld dat in het dossier naar voren komt. Zij zeggen zich er totaal niet in te herkennen. 'Roadcaptain' De B.: "Ik werd er niet in betrokken. Voor mij was het feestje, biertje drinken en een clubavond, dat was het voor mij. Niet iedereen binnen de club leefde op dezelfde voet met elkaar." De twee zeggen nooit betrokken te zijn geweest bij gesprekken over vergeldingen, straffen of gewelddadigheden.

Ton P. zei dat hij 'al weet ik hoe lang geen strafbaar feit heeft gepleegd.' Toch zwegen deze twee oudere leden vaak als de rechters doorvroegen over rituelen, straffen en regels binnen de Hells Angels. Op de vraag waarom zoveel mensen bang zijn om verklaringen af te leggen tegen de motorclub, zeiden ze niet te weten hoe dat komt. Ook hebben ze 'niet gemerkt' dat er cocaïne werd geschoven in het clubhuis. Daar zijn sporen van gevonden. De B.: "Wat ik hier hoor lijkt op een heel slechte film. En ik heb hem niet gezien."