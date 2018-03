Deel dit artikel:











Medewerker ferry IJmuiden zwaargewond in ziekenhuis na stroomschok Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuiizen

IJMUIDEN - De man die vanochtend door de ambulance van de ferry in IJmuiden is gehaald, is een medewerker van de boot die onder stroom is komen te staan. Dat bevestigt ferrybedrijf DFDS tegen NH Nieuws.

Het slachtoffer is een elektricien uit Polen. Hij was een vaatwasser op de boot aan het repareren toen onder stroom kwam te staan. Volgens de politie heeft hij 'zware brandwonden' opgelopen. Of hij in levensgevaar is, is onbekend. DFDS zegt dat de man vooral verwondingen heeft aan zijn handen. De politie heeft op de boot onderzoek gedaan, en geconcludeerd dat het gaat om een bedrijfsongeval. Het onderzoek is inmiddels overgedragen aan de Deense onderzoekers, omdat de boot onder Deense vlag vaart. Onderzoekers uit Denemarken komen nu zo snel mogelijk naar Nederland om zelf onderzoek te verrichten op de boot. Naar verwachting zal dat geen gevolgen hebben voor de dienstregeling van de ferry tussen IJmuiden en Newcastle, meldt DFDS. Lees ook: Hulpdiensten naar haven IJmuiden: zwaargewonde aan boord van ferry