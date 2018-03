Dit verdienen raadsleden, wethouders en de burgemeester in jouw gemeente

NOORD-HOLLAND - NOORD-HOLLAND Nu de uitslagen van de verkiezingen binnen zijn, is het voor de kersverse raadsleden tijd om hun gemeente te gaan besturen. Maar wat verdienen zij daar eigenlijk aan?

Landelijk gezien is het salaris van een raadslid nogal divers. Waar een raadslid in Ten Boer slechts zo'n 250 euro krijgt per maand, worden collega's in Den Haag rijkelijk beloond met zo'n 2,4 duizend euro. Opvallend, maar ook binnen de provincie bestaan er grote verschillen.

Zo kan een raadslid in Amsterdam op het hoogste salaris rekenen. Met 2.352,29 euro per maand is de bestuurder beter af in de hoofdstad dan in kleine gemeenten als Laren, Blaricum of op Texel. Daar moeten raadsleden het doen met een maandelijks bedrag van 396,33 euro.

Wethouders en burgemeester

Toch verdienen raadsleden niet in alle kleinere gemeenten zo weinig. In Hoorn krijgen de bestuurders bijvoorbeeld een salaris van 1.460,84 euro per maand. Ook de burgemeester verdient met 9.390,60 aanzienlijk veel. Maar opnieuw spant het salaris van de burgemeester in Amsterdam de kroon, met een maandelijks bedrag van 11.427,98.

Hetzelfde geldt voor wethouders, die in Amsterdam 9.955,80 euro verdienen. Op de tweede plek staat Haarlemmermeer, met een salaris van 8.283,52 euro per maand. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude verdienen wethouders met 4669,57 euro het minst.