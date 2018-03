Zes maanden cel voor man die met 175 km/u dodelijk ongeluk veroorzaakte op A27

EEMNES - De 33-jarige man uit Huizen die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A27 bij Eemnes in 2016, moet een half jaar de cel in. Bij dat ongeluk kwam een 23-jarige man om het leven en raakte een jonge vrouw ernstig gewond.

De verdachte probeerde begin december 2016 met 175 kilometer per uur in te voegen op de A27 in de richting van Utrecht. Daarbij klapte hij zo hard op het bestelbusje van de twee slachtoffers, dat de bestuurder daarvan, de 23-jarige man, de macht over het stuur verloor. De bestelbus raakte van de weg en klapte op een boom. De bestuurder overleed direct.

De Huizer verliet daarop zjin auto, maar in plaats van zich over de slachtoffers te bekommeren, liep hij naar een parkeerplaats en belde zijn vader, meldt De Gooi- en Eemlander. Vervolgens verklaarde hij dat niet hij, maar zijn vader achter het stuur van de auto had gezeten. Hiermee voorkwam hij dat er een alcoholtest werd afgenomen. Of hij te veel had gedronken, was later niet meer vast te stellen.

Taakstraf niet gepast

De rechtbank Midden-Nederland was het eens met de officier van justitie dat er sprake is van 'aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag'. Mede door het gedrag van de verdachte vlak na het ongeluk vond de rechter een taakstraf niet passen.

De rechter veroordeelde de verdachte daarom tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van drie jaar waarvan één voorwaardelijk. Er was anderhalf jaar cel tegen de man geëist.