Vermeende schutter in zaak Djordy Latumahina vrijgelaten

AMSTERDAM - Tony D., een van de verdachten van de moord op dj Djordy Latumahina, is vrijgelaten door de rechtbank. De rechtbank heeft per direct zijn voorlopige hechtenis opgeheven. Tegen de man was eerder deze maand een celstraf van dertig jaar geëist.

"De rechtbank ziet nu onvoldoende bewijs om hem voor de ten laste gelegde moord (en pogingen daartoe) te veroordelen. Daarom moet hij op vrije voeten worden gesteld", staat in een toelichting. Ook verdachte Giovanni D., tegen wie 48 weken cel was geëist, is op vrije voeten. Hij hoeft niet langer een enkelband te dragen.

Volgens het OM vertoont het uiterlijk van D. gelijkenissen met het signalement van de blanke, kale schutter. Ook zou hij in de week voorafgaand aan de moord contact hebben gehad met enkele medeverdachten. D. ontkent in alle toonaarden. Zijn advocate Bénédicte Ficq noemt hem een 'vergisverdachte'. Volgens haar zijn er in ons land veel blanke kalende mannen die op elkaar lijken en is er geen enkel hard bewijs.

De overige verdachten blijven in voorlopige hechtenis. De rechtbank doet op 9 mei uitspraak in deze zaak.

Djordy Latumahina (31) werd op 8 oktober 2016 onder vuur genomen in zijn auto, in een parkeergarage in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun tweejarig dochtertje werd net niet geraakt en bleef ongedeerd. Volgens het OM hebben de daders zich vergist en wilden zij iemand anders liquideren. Dat zou gaan om een man die in hetzelfde appartementencomplex woonde als Latumahina en in een soortgelijke auto reed.

Tegen de twee vermeende schutters, onder wie D., en de vermoedelijke 'organisator' van de liquidatie was een gevangenisstraf van dertig jaar geëist. Twee andere hoofdverdachten hoorden 25 jaar cel eisen. Tegen de 'hulpjes' is tachtig dagen en 48 weken (Giovanni D.) geëist. Zij worden verdacht van heling van de bij de moord gebruikte auto's.