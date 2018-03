Centrumbewoners Alkmaar balen na verkiezing: "Maar overlast staat weer op de kaart"

ALKMAAR - Met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar lijken de vrije sluitingstijden voor de horeca behouden te blijven. "Het zat er wel een beetje in", reageert Roel Hildebrand, die namens binnenstadbewoners aan de bel trok over de overlast die het geeft.

Sinds 2015 zijn de sluitingstijden voor de Alkmaarse horeca vrijgegeven: het moet de stad bruisend houden. Uitbaters bepalen nu zelf hoe laat ze hun zaak sluiten. Een handjevol ondernemers rond het Waagplein en de Platte Stenenbrug maakt er gebruik van. Volgens binnenstadbewoner Roel Hildebrand is door het vrijgeven de onrust en geluidsoverlast in het centrum verschoven naar een onacceptabel tijdstip.

Hildebrand: "Voorheen was het om drie uur gewoon stil, nu is dat verplaatst naar vijf uur. Mensen staan regelmatig te schreeuwen of te gillen. Dan komt er politie bij, maar dat is dan eigenlijk al te laat: wie is er dan al wakker? Wij!" Een beetje reuring accepteert Hildebrand bij het wonen in een binnenstad. "Maar er is wel wat veranderd."

Het terugdraaien van de sluitingstijden is, voor nu, een gepasseerd station, erkent Hildebrand. "Maar de overlast staat weer op de politieke agenda. De meeste partijen erkennen dat er een probleem is, dus laten we hopen dat er beweging in komt. Niemand wil dat het overlast geeft en dat is prettig om te horen. De meeste zijn ook voor strenger handhaven. Dus laat dat nu maar zien!"

Verhuizen

Eerder zei Roel Hildebrand tegen NH Nieuws dat verhuizen een serieuze optie is door de overlast. Dat is na gisteravond nog steeds niet van de baan. "Als er een koper komt met een goed bod, wie weet. Als te vaak je nachtrust naar z'n grootje gaat, dan is verhuizen niet uitgesloten. Maar dat is dan wel met pijn in mijn hart." Hij hoopt vooral dat de overlast tot het verleden gaat behoren.

Nachtburgemeester

Robert-Jan Wille, de Alkmaarse nachtburgemeester, is blij met de (voorlopige) verkiezingsuitslag. "De partijen die voor het behoud van de vrije sluitingstijden waren hebben een meerderheid, dus dat ziet er supergoed uit." Wel erkent hij dat de overlast moet worden teruggedrongen. "Niemand wil overlast. De komende vier jaar moeten er vervolgstappen gezet worden om dat soort problemen voor binnenstadbewoners op te lossen."