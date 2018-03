Blijdschap in Opmeer na verkiezingsuitslag: scholen toch naar Spanbroek?

OPMEER - Het CDA is met vijf zetels de grote winnaar van de verkiezingen in Opmeer en daar zijn de ouders van schoolgaande kinderen maar wat blij mee. De partij heeft beloofd de nieuwbouwlocatie van drie scholen te herzien en dat is precies wat de ouders graag willen. "Ik denk zeker dat dit standpunt heeft geholpen."

Vorig jaar besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de nieuwbouwlocatie van drie basisscholen in Opmeer, ondanks verzet van veel ouders. Die konden zich niet vinden in de keuze, omdat 80 procent van de kinderen in Spanbroek woont. De leerlingen zouden dan vier keer per dag langs gevaarlijke kruispunten moeten fietsen.

Het CDA beloofde in het verkiezingsprogramma om de nieuwbouwlocatie te herzien. En dat heeft veel stemmen opgeleverd. "Hier ben ik echt heel blij mee", vertelt Patrick Vriend, vader en tegenstander van de nieuwbouwlocatie in Opmeer. "Ik denk zeker dat dit standpunt heeft geholpen."

Vergaderingen

Vriend is van plan om alle vergaderingen die hierover gaan, te zullen volgen. "Ik wil ook alle andere ouders oproepen dit te doen. Dan weet je wat er speelt bij de gemeente. Ik ga door tot we het echt voor mekaar hebben dat die scholen hier in Spanbroek gebouwd gaan worden."

Ondanks de winst van het CDA moet het vertrouwen in een echt goede uitkomst nog een beetje groeien bij Vriend. "Ik zou tegen het CDA willen zeggen, houd je aan je woord en ga de nieuwbouwlocatie herzien."