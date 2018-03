Wat verdienen raadsleden, wethouders en burgemeesters?

AMSTERDAM - Terwijl nieuw verkozen raadsleden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude straks net iets meer dan 250 euro per maand krijgen als vergoeding voor hun raadswerk, gaan Amsterdamse raadsleden straks bijna 2400 euro per maand verdienen. Ook voor de nieuwe wethouders zijn de verschillen fors: hun maandelijkse vergoeding ligt ruwweg tussen de 4.700 en bijna 10.000 euro.

Raadsleden, wethouders en burgemeesters krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden binnen het bestuur van een gemeente. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waarvoor zij werken.

Raadsleden krijgen in de kleinste gemeenten van de metropoolregio Laren en Blaricum dit jaar een vergoeding van 396 euro per maand. In Amsterdam krijgen raadsleden maandelijks 2.352,29 euro op hun rekening gestort. De vergoeding voor raadsleden in middelgrote gemeenten, Diemen en Heemskerk ligt op bijna 960 euro per maand.

Deze vergoeding wordt door de belastingdienst gezien als inkomen waar raadsleden gewoon belasting over moeten betalen. Het valt onder de categorie 'overige werkzaamheden'.

Opspraak

Het grote verschil tussen de vergoedingen voor raadsleden in de grote en kleine gemeenten is de laatste tijd in opspraak. Raadslid.nu deed een onderzoek onder raadsleden, waaruit bleek dat een meerderheid voor het verkleinen van het gat tussen de vergoedingen was. De belangrijkste reden die zij hiervoor in het onderzoek aanvoeren is dat raadsleden vaak evenveel tijd en energie steken in hun taken in de gemeenteraad, ongeacht de grootte van de gemeente.

Burgemeesters en wethouders

De hoogte van de vergoeding is in de wet vastgelegd en wordt ieder jaar opnieuw bepaald. De vergoeding voor raadsleden wordt vastgesteld op basis van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen van het CBS. De vergoeding voor dit jaar is even hoog als in 2017. Het bedrag voor 2017 is aan het einde van het jaar nog bijgesteld. Dat was een inflatiecorrectie.

Voor burgemeesters en wethouders werkt het iets anders, hun vergoeding wordt vastgesteld op basis van de salarisontwikkeling van de rijksambtenaren. Als de bezoldiging voor de rijksambtenaren verandert, volgens de CAO, dan wordt dit ook aangepast voor wethouders en burgemeesters in een gemeente. De burgemeester van Amsterdam, krijgt maandelijks een vergoeding van bijna 11.500 euro.

Wat krijgen raadleden, wethouders en burgemeesters in jouw gemeente?