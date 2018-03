AZ verlengt contract Guus Til

ALKMAAR - Het contract van de 20-jarige Guus Til is door AZ opengebroken en met een jaar verlengd tot medio 2023.

De middenvelder en AZ hebben daarover een mondeling akkoord bereikt. Directeur voetbalzaken Max Huiberts: "Guus heeft de afgelopen twee jaar grote stappen gemaakt. Hij heeft zich van de jeugdopleiding opgewerkt tot vaste waarde in het eerste elftal. En daarnaast is hij zelfs al geselecteerd voor het Nederlands elftal."

Guus Til is voor het eerst opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Mogelijk maakt hij vrijdag al zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen Engeland in de Amsterdam ArenA. Til maakte vorig jaar zijn debuut in de eredivisie en scoorde direct. Dit seizoen staat de middenvelder op acht eredivisie-doelpunten.

