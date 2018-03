VIDEO: Thierry Baudet danst van vreugde na zetelwinst in Amsterdam

AMSTERDAM - Hoewel er nog geen definitieve uitslag is, lijkt het erop dat het Forum voor Democratie in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren zeker twee zetels heeft veroverd. Reden voor een feestje.

En daarbij was natuurlijk ook de fractievoorzitter van de partij, Thierry Baudet, aanwezig. Om te zeggen dat Baudet blij was met de verwachtingen, is zacht uitgedrukt. Hij stond te dansen en te springen.

Morgen wordt de definitieve uitslag in Amsterdam bekendgemaakt.

In onderstaande video is te zien hoe het er bij het verkiezingsfeestje aan toeging.