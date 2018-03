Deel dit artikel:











NH Kiest: Woningnood Hilversum dan eindelijk aangepakt? Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Hilversum de kwestie rondom de woningnood heel erg: moeten er nu wel of niet nieuwe woningen bijgebouwd worden? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dit Hete Hangijzer:

In Hilversum zijn Hart voor Hilversum en D66 de grootste partijen geworden. Allebei de partijen hebben acht zetels verkregen. Dat is goed nieuws voor de mensen die mogelijk hun huis uit gezet gaan worden door de woningnood. NH Nieuws peilde namelijk wat de Hilversumse politiek van de volgende stelling vond: 'Er moeten de komende raadsperiode veel meer woningen in Hilversum bijgebouwd worden.' Daar was D66 het mee eens. Ze reageerden daarop: "Hilversum zal doorgaan met veel meer woningen bij te bouwen. Zelfs meer dan de gemiddelde nieuwbouw woningproductie in Nederland. We voegen sociale huurwoningen en middeldure woningen toe. Zo helpen we meer mensen aan betaalbare woonruimte. Het inwoneraantal stijgt voorbij de 90.000." Hart voor Hilversum heeft geen reactie gegeven op de stelling. Wel hebben ze op hun site vermeld dat ze het onacceptabel vinden dat sommige mensen misschien uit huis gezet zullen worden. Lees hier verder over hoe andere partijen denken over de Hilversumse woningnood.