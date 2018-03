Broers veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in Zaandamse wasserij

ZAANDAM - Vier broers van 41 tot 58 jaar zijn veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in een wasserij in Zaandam. Ze kregen acht maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

De vier mannen lieten zes vluchtelingen tegen een laag loon in hun bedrijf werken. Op houten stellingen tussen het wasgoed sliepen ze. De mannen vertelden dat hen salaris was beloofd door de vier veroordeelden, maar dat ze in de meeste gevallen niks hadden gekregen. Ook moesten ze soms tot diep in de nacht werken.

De rechtbank ging niet mee in het verweer van de broers dat zij niets over de wasserij en de gang van zaken te zeggen hadden. De rechtbank vindt dat overtuigend is aangetoond dat de vier de wasserij exploiteerden en dat ze gezamenlijk verantwoordelijk waren voor het personeel en de arbeidsomstandigheden.

Misbruik van kwetsbare positie

De vluchtelingen, de meesten kwamen uit Syrië, waren nog maar kort in Nederland. Ze hadden niet eerder gewerkt en waren niet bekend met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook hadden ze dringend geld nodig. De rechtbank vindt dat de vier broers misbruik hebben gemaakt van hun kwetsbare positie.