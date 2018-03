NH Kiest: Ouders van basisschoolkinderen Opmeer opgelucht

OPMEER - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Opmeer de kwestie rondom de locatie van het nieuwe scholencomplex heel erg: moet het complex in Spanbroek gebouwd worden of toch ergens anders? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Opmeer is het CDA de grootste geworden. De partij is met twee zetels gegroeid ten opzichte van vier jaar geleden tot vijf zetels, waarmee het de grote winnaar in Opmeer is.

Dat is goed nieuws voor ouders van basisschoolkinderen, die vonden dat Spanbroek een te gevaarlijke locatie was voor het nieuwe scholencomplex. NH Nieuws peilde namelijk wat de politiek van Opmeer van de volgende stelling vond: 'Het geplande scholencomplex in Opmeer moet in Spanbroek worden gebouwd.'

Daar was het CDA het niet mee eens. Zij reageerden daarop: "Wij hebben toentertijd ingestemd met de bouw in Spanbroek. Dat was een politieke keuze, omdat we het college hebben kunnen binden. Wel op de voorwaarde dat er een verkeerskundig onderzoek zou komen; als dat zou uitwijzen dat het niet veilig is, zouden we terugkomen op onze beslissing. Onze conclusie: het is onoverzichtelijk, te smal, er wordt te hard gereden en er gaat vrachtverkeer doorheen. Dat is wat ons betreft geen locatie waar je met je basisschoolkinderen heen wilt gaan. Wij willen daarom een centralere locatie."

