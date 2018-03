Doorbraak bij Tata Steel: fusie kost tot 2026 geen banen

IJMUIDEN - De vakbonden, Centrale Ondernemingsraad en de directie van Tata Steel in IJmuiden hebben een akkoord bereikt over een werkgelegenheidspact tot 2026. Afgesproken is dat er geen gedwongen ontslagen vallen, zo bevestigen bronnen aan NH Nieuws.

Het nieuws hing al eventjes in de lucht: vorige week meldde NH Nieuws al dat er mondeling overeenstemming was bereikt over het pact. Belangrijkste gevolg daarvan is dat er geen banen verdwijnen als gevolg van de fusie met ThyssenKrupp. Ook behoudt Tata Steel zeggenschap over de eigen winst, laat bestuurder Aad in 't Veld van FNV Metaal weten.

Hij is opgelucht door de doorbraak. "We waren bang dat we 'leeggezogen' zouden worden, maar dat gaat dus niet geburen. We blijven de baas over ons eigen geld", licht hij toe.

De angst dat de salarisadministratie en andere ondersteunende afdelingen van het bedrijf zouden worden 'geoutsourced' behoort daarmee tot het verleden, aldus In 't Veld.