BMW opengebroken in Heemstede: "Trekken 'm zo leeg"

HEEMSTEDE - Nick uit Heemstede stond gisterochtend vroeg op om naar zijn werk te gaan, maar schrok toen hij op de oprit stond en in zijn BMW wilde stappen. Het voertuig was opengebroken en de airbag, autocomputer, navigatie en iDrive ontbraken.

Op beelden is te zien hoe twee dieven, gekleed in witte overalls, rond de auto lopen. Nick heeft de beelden, na overleg in zijn buurtapp, gedeeld op sociale media. "Ook om andere mensen te waarschuwen, daar waren ze erg blij mee."

In de omgeving worden namelijk vaker BMW's opengebroken, zo hoorde hij van de schadehersteller waar hij zijn BWM heenbracht. "Hier in Heemstede, maar ook bijvoorbeeld in Aerdenhout en Zandvoort."

De auto's worden geopend en gesloten via een afstandsbediening in de sleutel. Deze kan vrij eenvoudig gehackt worden. "Iemand tipte mij dat je de sleutel daarom beter in een blik kunt stoppen."

Verhoogde aandacht

Ook de wijkagent had al gewaarschuwd dat er "verhoogde aandacht" was in de buurt voor inbraken in BMW's. De Heemstedenaar, waarbij de inbraak net een avond na het bericht kwam, heeft inmiddels de politie op de hoogte gesteld van de diefstal.

Zijn schade is naar eigen zeggen "fors":zo'n 9.500 euro. Nick heeft bovendien hoge kosten omdat hij een nieuw beveiligingssysteem wil laten bevestigen. "Anders staan ze 'm volgende week weer leeg te trekken."