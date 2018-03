De Ligt te duur voor Barcelona

Deel dit artikel:











Foto: Pro Shots/Joep Leenen

AMSTERDAM - BARCELONA Ajax-verdediger Matthijs de Ligt is voorlopig niet meer in beeld bij Barcelona. De Spaanse topclub is geschrokken van de vraagprijs.

Dat meldt het Spaanse Sport. Technisch directeur Marc Overmars van Ajax zou een prijskaartje van zestig miljoen euro hangen aan de talentvolle verdediger. Dat bedrag is te hoog, vinden de Catalanen. Meer Europese topclubs hebben interesse in De Ligt, maar de voetballer wil zelf ook de garantie dat hij voldoende speelminuten krijgt. Bij Barcelona lijkt dat in eerste instantie lastig, omdat de centrale verdedigers Gerard Piqué en Samuel Umtiti zeker lijken van een basisplaats. Barcelona lijft de 18-jarige verdediger voorlopig dus niet in, maar hij blijft op de lijst van toekomstige transfers staan.