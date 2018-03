Succes voor Mendes! Beverwijker dankzij voorkeursstemmen gemeenteraad in

BEVERWIJK - Na een wekenlange politieke zoektocht heeft Beverwijker Mendes Stengs (42) vandaag eindelijk het verlossende woord gekregen: hij gaat de gemeenteraad in! Zijn partij Democraten Beverwijk heeft twee zetels behaald en alhoewel Mendes op de derde plek stond, is hij met met dank aan voorkeursstemmen op plek twee terechtgekomen.

Zelf is Mendes er nog een beetje beduusd van. "Ik heb net het goede nieuws gehoord. Dit is nieuw voor mij. Ik laat alles op me afkomen."

NH Nieuws daagde Mendes Stengs een paar maanden geleden uit om zelf de politiek in te gaan. Meerdere keren stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Tijdens zijn zoektocht volgden wij hem op de voet in Motie Mendes.