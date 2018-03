Dieven stelen chromebooks bij basisschool in Santpoort-Noord

SANTPOORT-NOORD - Een stel inbrekers heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een aantal chromebooks gestolen uit het lokaal van groep 8 van basisschool Parnassia in Santpoort-Noord. Volgens schooldirecteur Wim Schrama is "een gigantisch zooitje gelukkig uitgebleven".

De chromebooks lagen in een lokaal dat de school huurt van het naastgelegen hospice 'De Heideberg'. Daar was iemand aanwezig, maar diegene heeft volgens de directeur niks meegekregen van de inbraak.

De dieven zijn secuur te werk gegaan. "Aan de sporen is niet goed te zien hoe ze zijn binnengekomen", aldus Schrama. "Wellicht is de deur niet goed afgesloten geweest, maar dat is niet zeker."

Inventarisatie

Gisterochtend werden de kinderen van groep 8 naar huis gestuurd, omdat er een inventarisatie in het lokaal werd gedaan om te zien of er nog meer spullen waren verdwenen. Dat viel gelukkig mee, laat Schrama weten.

Over diefstal van persoonlijke gegevens hoeft de basisschool zich niet druk te maken. "In de chromebooks zitten geen harde schijven", legt Schrama uit. "Er staan dus geen gegevens van de kinderen op opgeslagen. Zij gebruiken de computers alleen om in te loggen op hun beveiligde account."

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die meer weten over de diefstal. Zij worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.