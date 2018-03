Kijk van Martijn: "Wij nemen met niets minder genoegen dan de drie punten"

VELSEN-ZUID - "Wij nemen met niets minder genoegen dan de drie punten", zegt visboer Martijn over de thuiswedstrijd van Telstar zaterdagavond tegen RKC.

De IJmuidenaar is in zijn nopjes met het feit dat Telstar op zaterdagavond speelt en verwacht dat RKC een niet al te lastige tegenstander is: "RKC-trainer Hans de Koning ligt in gedachten al op de Costa del Sol. Wij moeten de eerste ronde van de play-offs ontlopen, dus jongens gas erop!"