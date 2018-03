Onduidelijkheid bij stembureau in Amstelveen door vrouw met Parkinson: "Na heel veel gedoe mocht ik helpen"

AMSTELVEEN - Karin Nobbe wilde samen met haar moeder Alie stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alie heeft Parkinson en kan het rondje niet zelf inkleuren, dus helpt Karin haar al jaren, maar gisteren ging dat niet zonder slag of stoot. Het meegebrachte levenstestament zou niet geldig zijn en pas na een aantal telefoontjes, boos worden en drie keer in de rij staan lukte het. "Hier moeten gewoon duidelijke richtlijnen voor worden opgesteld."

Alie woont in een verpleeghuis in Amstelveen. Een aantal jaren geleden kreeg ze Parkinson; een ziekte die de aansturing van de spieren aantast. "Toen hebben mijn zus en ik een zogeheten Algemene Volmacht Levenstestament laten afsluiten bij de notaris", vertelt Karin. "Dat betekent dat als mijn moeder bepaalde dingen niet meer kan, wij die voor haar overnemen."

Stemmen is er daar één van. Door haar ziekte heeft Alie niet meer de coördinatie om haar keuze in te kleuren, en dus gaan Karin of haar zus mee het hokje in. "Dat doen we al jaren. Lichamelijk lukt het niet meer, maar geestelijk weet ze heel goed op welke partij ze wil stemmen."

'Ze moest maar alleen'

Het levenstestament was tijdens de afgelopen verkiezingen altijd afdoende. Groot was dan ook de verbazing toen dat gisteren ineens de nodige problemen met zich meebracht. "Ze moest maar alleen gaan, vond de stemcommissie. Maar dat gaat gewoon niet." Na wat heen en weer gebel was er nog geen duidelijkheid. "Blijkbaar voldeed het testament niet en was het al die jaren fout."

Karin nam er geen genoegen mee. "Ik werd een beetje boos en zei dat ze zich er beter in moesten verdiepen, want ze heeft gewoon stemrecht. Er wordt haar al zoveel afgenomen, en dit is gewoon heel belangrijk. Uiteindelijk heb ik zelf de gemeente gebeld om verhaal te halen en toen was het akkoord. Omdat ze geen geestelijke problemen heeft, mocht ik mee het hokje in."

Onduidelijkheid

Volgens officiële wetgeving mag hulp bij het stemmen alleen als de kiezer een lichamelijke beperking heeft, maar er is geregeld onduidelijkheid over. Dat stuit Karin tegen de borst. "Er moet gewoon een landelijke lijn in komen. We zijn niet de enige met dit probleem; er zijn meer mensen met een lichamelijke beperking die geestelijk prima in staat zijn een keuze te maken, maar bij wie het wel een enorm gedoe is."

Alie was boos en verdrietig dat het stemmen niet zonder slag of stoot ging. "Daarom heb ik ook voet bij stuk gehouden. Ik wilde gewoon dat ze haar stem zou uitbrengen, want voor haar is het zo belangrijk. Dit kan ze nog, dus ik vind het triest dat het zo moest gaan."

Reactie gemeente

De gemeente Amstelveen beaamt dat er onduidelijkheid was. "Vooral over het feit dat de dochter uit een andere gemeente komt", vertelt een woordvoerster. "De stemcommissie heeft contact met ons gelegd en we moesten het even goed uitzoeken, ook hoe het zit met de beperking. Daarom duurde het even, maar is het uiteindelijk wel goed opgelost. We vinden het voor de mevrouw in kwestie lastig dat dit is gebeurd."

Het was voor zover bekend de enige onduidelijkheid tijdens de verkiezingsdag.