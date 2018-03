NH Kiest: Wat betekent verkiezingsuitslag voor hondenbelasting Alkmaar?

ALKMAAR - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Alkmaar de kwestie rondom de hondenbelasting heel erg: moet er de hondenbelasting in de gemeente blijven of niet? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Alkmaar zijn OPA, de VVD en GroenLinks de grootste partijen geworden. Alledrie de partijen hebben zes zetels weten te veroveren.

Dat is grotendeels slecht nieuws voor de bewoners van de Rijp die boos zijn over de hondenbelasting. NH Nieuws peilde namelijk wat de Purmerendse politiek van de volgende stelling vond: 'Hondenbelasting moet zo snel mogelijk afgeschaft worden in heel de gemeente Alkmaar.'

Daar was OPA het mee oneens. Zij reageerden daarop: "Afschaffen van de hondenbelasting is misschien leuk voor de hondenbezitter, maar dan zou de hele gemeenschap moeten meebetalen. Er wordt een kleine 300.000 euro opgehaald aan hondenbelasting in de gemeente Alkmaar. Hiervoor worden palen met poepzakjes geplaatst, hondenlosloopgebieden aangelegd en honden trimbanen gerealiseerd. OPA vindt dat deze zaken betaald moeten worden door de hondenbezitter."

Ook GroenLinks is het oneens met de stelling. Ze hadden het volgende erover te zeggen: "De hondenbelasting hoort ten goede te komen aan voorzieningen waar dieren en eigenaren profijt van hebben, zoals aanleg en onderhoud van hondenlosloopgebieden, het dierenasiel en de dierenambulance. Als het budget voor deze voorzieningen op een andere manier gerealiseerd kan worden, kan de hondenbelasting wat GroenLinks betreft worden afgeschaft. Tot die tijd houden wij hieraan vast."

De VVD was het wel eens met de stelling. Zij zeiden: "De toeristen- en hondenbelasting zijn ingevoerd tegen het sentiment van de VVD in. De rechtvaardiging voor hondenbelasting zit in het feit dat het wettelijk kan. Dat hóeft dus niet, integendeel. Wat de VVD betreft dus snel weer afschaffen."

Lees hier verder over hoe andere partijen denken over de hondenbelasting in Alkmaar.