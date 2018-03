NH Kiest: Den Helder en de drukte rondom de TESO-veerboot

DEN HELDER - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. In Den Helder ergerden bewoners zich bijvoorbeeld aan de grote drukte richting de TESO-boot in de stad. Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Den Helder heeft er gisteren een politieke aardverschuiving plaatsgevonden. De Stadspartij, die in 2014 maar liefst elf zetels behaalde, is genadeloos afgestraft voor hun beleid in de afgelopen vier jaar en mag nog met twee zetels terug de raad in. Daarentegen is Beter voor Den Helder als nieuwkomer met stip op 1 gekomen: zij hebben nu zes plekken in de gemeenteraad.

Maar wat betekent dit voor het Hete Hangijzer: 'De gemeente Den Helder moet binnen de komende raadsperiode definitief een einde maken aan de verkeersellende rond de TESO-haven'? Veel partijen, waaronder de grootste partij Beter voor Den Helder, hebben niet gereageerd op deze stelling.

Stadspartij liet zich echter in klare taal uit: "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en hebben gesproken met alle partijen: Texel, Teso, Rijkswaterstaat en de Provincie. Wij blijven oplossingen aandragen, maar wel met de verwachting dat we met elkaar een financiële oplossing vinden. Daar moet de rest echt een stapje harder voor lopen. Als partners op een gegeven moment onvoldoende reageren wordt het tijd voor hardere maatregelen. Desnoods dan maar tol heffen op de weg naar Texel. Dit kan zo niet voortduren."

Flinke uitspraken dus, maar omdat de zetels nu met name bij andere partijen terecht zijn gekomen, is het nog afwachten wat er daadwerkelijk aan de drukte gedaan gaat worden. Lees hier verder hoe andere Helderse partijen over de kwestie denken.