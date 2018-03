De Peiling: Zitplaats in de trein of anders half geld terug

NOORD-HOLLAND - Treinreizigers moeten ook in de spits een zitplaats kunnen vinden of anders de helft van de ritprijs terugkrijgen. Dat is de inzet van een rechtszaak die vandaag begint.

Namens 11.000 klagende reizigers is NS door ConsumentenClaim gedagvaard om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende plek is in de trein of mensen voor die moeten staan voor half geld te laten reizen.Volgens de NS geeft een vervoersbewijs alleen recht op transport van A naar B. Volgens ConsumentenClaim doet NS onvoldoende om reizigers een zitplaats in de trein te kunnen bieden.

"Wij presenteren keiharde bewijzen dat veel reizigers stelselmatig iedere dag moeten staan op drukke routes. Dat is wekenlang op video opgenomen", zegt Elsbeth Roos namens de klagers in de Telegraaf. "Het kan niet zo zijn dat NS dan zegt dat dit niet te vermijden is in spitsuren. Dan moeten ze maar zorgen voor meer capaciteit op probleemroutes.'

ConsumentenClaim vordert met terugwerkende kracht tot 2016 50% van de betalingen voor treinkaartjes terug. "Die reizigers hebben immers niet gekregen wat ze redelijkerwijs mochten verwachten van NS, namelijk een zitplaats”, aldus Roos.

De NS zegt in een reactie: "Wij nemen veel maatregelen om de overvolle hyperspits te spreiden, zoals goedkoper reizen buiten de spits, het beter opvullen van alle rijtuigen en de inzet van meer en langere treinen die vaker rijden. De reiziger moet ook kijken of vertrekken tussen 7.30 en 8.30 uur wel echt nodig is. Als dat zo is, dan staan in de trein er helaas een beetje bij."

ConsumentenClaim vindt dat onzin. "Negen van de tien reizigers moeten op een bepaalde tijd op hun werk of studie zijn. Die mensen kunnen niet schuiven met hun reistijden. Het is onacceptabel dat deze mensen het kind van de rekening worden. Hun leed kan wel wat verzacht worden door ze de helft goedkoper te reizen als er geen zitplaats voor ze is.”

