NH Kiest: Verkiezingsuitslagen goed nieuws voor uitgaande jeugd Alkmaar

ALKMAAR - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Alkmaar de kwestie rondom de sluitingstijden van de horeca heel erg: moeten er nu wel of niet vaste sluitingstijden zijn? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Alkmaar zijn OPA, de VVD en GroenLinks de grootste partijen geworden. Alledrie de partijen hebben zes zetels weten te veroveren.

Dat is goed nieuws voor feestende jongeren en de horecagelegenheden, maar slecht nieuws voor de inwoners van de stad die overlast hebben van het uitgaanspubliek. NH Nieuws peilde namelijk wat de Alkmaarse politiek van de volgende stelling vond: 'De sluitingstijden in de Alkmaarse horeca moeten terugkomen om overlast voor binnenstadbewoners tegen te gaan.'

Daar was de VVD het niet mee eens. Zij reageerden daarop: "De Alkmaarse VVD is TEGEN. Hierbij besteden we natuurlijk aandacht aan de druk in de binnenstad en veiligheid op straat. In Alkmaar moet uitgaan altijd een veilig feestje zijn. Gemeente, politie en horecaondernemers moeten samen­werken om dat mogelijk te maken. Bij geluidsoverlast geldt; regels zijn regels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op, bij klachten wordt men niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Dat betekent voor de VVD dat onze inwoners 24 uur per dag direct iemand aan de lijn moeten kunnen krijgen wanneer zij klachten hebben over geluidsoverlast."

Ook GroenLinks was het oneens met de stelling. Zij hadden er het volgende over te zeggen: "Een binnenstad waar je heerlijk kunt uitgaan en fijn kunt wonen. Dat is ons streven. De vrije sluitingstijden maken uitgaan aantrekkelijk en vermindert overlast. Publiek vertrekt ’s nachts namelijk verspreid naar huis. De overlast van het uitgaanspubliek moet tot een minimum beperkt worden. Wij willen dit met de stadswachten en horeca, waar mogelijk, verbeteren. Dat is geen makkelijke puzzel, maar het kan Alkmaar in de toekomst veel goeds brengen."

OPA heeft niet op onze stelling gereageerd. Wel hebben ze in hun verkiezingsprogramma aangegeven dat ze volledig voor de vrije sluitingstijden zijn. Ze zijn het dus ook oneens met de stelling.

