Vrachtwagen rijdt zich klem op fietspad in Purmerend Foto: Inter Visual Studio/ Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio/ Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

PURMEREND - Aan het Oudelandsdijkje in Purmerend is een vrachtwagen vanmorgen een fietspad opgereden en vervolgens is de wagen in de grond deels weggezakt. Hoe de vrachtwagen op het fietspad terecht is gekomen, is niet duidelijk.

De vrachtwagen staat stil voor een viaduct. De doorgang wordt door het voertuig geblokkeerd. Een takel moet de vrachtwagen bergen. Volgens getuigen staat het voertuig al zo'n twee uur vast. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.