NH Kiest: Verkiezingsuitslag goed nieuws voor bereikbaarheid Haarlem

HAARLEM - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Haarlem de kwestie rondom verkeerschaos heel erg: wat is de beste oplossing voor de drukte op de weg? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Haarlem is GroenLinks de grootste partij geworden. De partij is met drie zetels gegroeid ten opzichte van de vorige verkiezingen tot een aantal van acht zetels, waarmee de groene partij de grote winnaar is in Haarlem.

Dat is goed nieuws voor alle mensen die last hebben van de verkeersdrukte in Haarlem. NH Nieuws peilde namelijk wat de Haarlemse politiek van de volgende stelling vond: 'Er moeten snel maatregelen genomen worden om de bereikbaarheid van Haarlem aanzienlijk te verbeteren.'

Daar was GroenLinks het mee eens. Zij reageerden daarop: "Te denken valt aan betere bebording om mensen naar parkeergarages te leiden, een groene golf op Oudeweg en Schipholweg tijdens de spits en veel meer fietsenstallingen in de binnenstad. Daarnaast moeten we investeren in een schoon alternatief voor de auto als we de stad echt bereikbaar willen houden, investeren in de fietsinfrastructuur, in aparte busbanen op de Zeeweg naar Zandvoort en op de A9 naar Amsterdam Zuid en tot slot in een aansluiting op het metronetwerk van Amsterdam. Dat zijn echte en schone oplossingen!"

Lees hier verder over hoe de andere partijen denken over de bereikbaarheid van Haarlem.