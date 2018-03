Deel dit artikel:











NH Kiest: Vruchtbare toekomst voor een hoge woontoren Purmerend Foto: NH Nieuws

PURMEREND - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Purmerend de kwestie rondom de mogelijke woontoren op het PostNL-terrein heel erg: moet er nu wel of geen woontoren in het gebied komen? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Purmerend is de Stadspartij de grootste geworden. Hoewel de partij twee zetels heeft moeten inleveren ten opzichte van de vorige verkiezingen, is het met zes zetels nog steeds de leider van de Purmerendse politiek. Dat is goed nieuws voor de mensen die voor de bouw van de woontoren zijn. NH Nieuws peilde namelijk wat de Purmerendse politiek van de volgende stelling vond: 'Een grote, hoge woontoren op het Post NL-terrein is een aanwinst voor de stad.' Daar was de Stadspartij het mee eens. Zij reageerden daarop: "Purmerend heeft een groot tekort aan woningen. Met deze ontwikkeling komen er 165 appartementen voor alle doelgroepen en nog eens 50 sociale huurwoningen bij. De Stadspartij is overtuigd van het belang om op deze locatie woningen te bouwen en heeft ook geen direct bezwaar tegen hoogbouw. Wij wachten de definitieve bestemmingsplan aanvraag af waar, na het betrekken van alle betrokkenen, de definitieve afmetingen van deze woningbouwontwikkeling in staan vermeld en waarin de afwikkeling van het verkeer is geregeld." Lees hier verder over hoe de andere partijen denken over de woontoren.