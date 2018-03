Weer extra banen op Schiphol

SCHIPHOL - De provincie Noord Holland stelt opnieuw 200.000 euro beschikbaar voor het project Nieuw-West Airport Express. Met dit project kunnen niet alleen inwoners uit Amsterdam Nieuw West aan een baan worden geholpen op Schiphol. Maar ook inwoners uit Haarlemmermeer, Zaanstad of IJmond komen in aanmerking.

Na twee succesvolle edities van het project Nieuw-West Airport Express heeft de provincie Noord-Holland besloten hiermee door te gaan. Denk aan banen als service agent of verkoper en van bagagemedewerker tot beveiliger. De provincie stelt hiervoor weer een bedrag van 200.000 euro beschikbaar.

Breder in de regio

Volgens Gedeputeerde Tekin van Arbeidsmarkt van de provincie is het project nu breder ingezet in de regio. "Daardoor maken nog meer mensen kans op een baan op Schiphol. Met dit project zorgen we ervoor dat bewoners niet alleen maar geluidsoverlast hebben van de vliegtuigen, maar ook plezier kunnen beleven aan Schiphol in de vorm van werk."

Succcesvol

Nieuw-West Airport Express is in 2014 van start gegaan en aan het eind van deze periode werden een kleine honderd mensen aan een baan geholpen. Het jaar daarna heeft de provincie opnieuw een bedrag beschikbaar gesteld van 200.000 euro. Aan het eind van dit traject zijn meer dan 130 mensen succesvol aan een baan geholpen op de luchthaven.

Samenwerking

Het project Nieuw-West Airport Express is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, StartPunt Nieuw West en de Luchtvaart Community Schiphol (LCS).