Hulpdiensten naar haven IJmuiden: zwaargewonde aan boord van ferry

IJMUIDEN - De hulpdiensten zijn zojuist uitgerukt naar het IJmuidense havengebied. Ze zijn onderweg naar het Sluisplein waar de ferry tussen IJmuiden en Newcastle vertrekt en aankomt. De Veiligheidsregio bevestigt aan NH Nieuws dat er een zwaargewonde aan boord van de veerboot is.

Meer details zijn nog niet bekend. De woordvoerder van de veiligheidsregio kan ook nog niet zeggen of de gewonde een reiziger of bemanningslid van veerbootmaatschappij DFDS is.

Later meer