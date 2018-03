NH Kiest: Wijdemeren heeft geen trek in Hilversum

WIJDEMEREN - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo waren de inwoners van Wijdemeren duidelijk: zij zagen niets in een fusie met het naburige Hilversum. Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Wijdemeren zijn er maar liefst drie partijen met vier zetels in de gemeenteraad gekomen: het CDA, De Lokale Partij en DorpsBelangen. Daarvan is De Lokale Partij de morele winnaar, omdat zij de vorige verkiezingen niet meededen en nu dus strek vertegenwoordigd zijn. Het CDA daarentegen heeft fors moeten inleveren, want die partij behaalde in 2014 nog zeven zetels.

Geen fusie

De flinke winst van De Lokale Partij is wellicht te verklaren vanwege hun houding ten opzichte van de mogelijke fusie met Hilversum. NH Nieuws legde hen de volgende stelling voor: 'Wijdemeren moet niet fuseren met Hilversum'. Daar waren zij het hartgrondig mee eens: "Wij voelen niks voor een gedwongen fusie waarbij ook nog eens de onderbouwing ontbreekt. Hilversum past niet bij ons! De inwoners en de gemeenteraad worden door de provincie volkomen genegeerd. Een krachtig bestuur wat duidelijk van zich laat horen kan het schip nog keren. Zet ons aan het stuur: 'Geen fusie met Hilversum - Kies De Lokale Partij'."

Ook DorpsBelangen sprak zich in eenzelfde woorden uit tegen een fusie met de Mediastad. Het CDA was het ook eens met de stelling, maar hield de deur veel meer op een kier: "CDA Wijdemeren heeft in 2014 aangeven twee tot drie raadsperiodes zelfstandig te willen blijven met een eigen gemeenteraad en college. Om de bestuurskracht te versterken willen wij de ambtelijke samenwerking met Hilversum en Gooise Meren per direct intensiveren en op een zo kort mogelijke termijn gevolgd door een ambtelijke fusie. Voorwaarde daarbij is dat het dorps-DNA van onze dorpen behouden blijft en waar nodig versterkt wordt."

Het moet dus nog blijken of een fusie met deze uitslag daadwerkelijk van de tafel is. Lees hier verder over hoe andere partijen in Wijdemeren denken over de fusie.