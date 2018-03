NH Kiest: Nieuwe woningen in de Haarlemse Waarderpolder?

HAARLEM - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Haarlem de kwestie rondom het bijbouwen in industriegebied Waarderpolder heel erg: moeten er nu wel of niet huizen bijgebouwd worden in het gebied? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Haarlem is GroenLinks de grote partij geworden. De partij is met drie zetels gegroeid ten opzichte van de vorige verkiezingen tot een aantal van acht zetels, waarmee de groene partij de grote winnaar is in Haarlem.

Dat is goed nieuws voor de duizenden mensen die nog op de wachtrij staan voor een betaalbare woning in de provinciehoofdstad. NH Nieuws peilde namelijk wat de Haarlemse politiek van de volgende stelling vond: Dé oplossing voor het nijpende woningtekort in Haarlem is flink bijbouwen in industriegebied Waarderpolder.

Daar was de lokale GroenLinks het mee eens. Zij reageerden daarop: "De toekomst van de Waarderpolder is er wat ons betreft één waarbij wonen en werken goed samen kan gaan. De bedrijvigheid is nu nog ruim opgezet en er is nog veel braakliggende grond bij de Noordkop. Station Spaarnwoude is als OV-knooppunt dé plek om echt een groot aantal betaalbare en energieneutrale huurwoningen omheen neer te zetten. Van daaruit kan men dan namelijk mooi met de trein naar Amsterdam of op de fiets de stad in. Wel is het zaak dit zorgvuldig met ondernemers & omwonenden te onderzoeken en uit te werken. Wij zien hier echt kansen voor Haarlem."

