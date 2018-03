Zanger Tim Knol boos over stripact tijdens optreden in radioshow Giel

HILVERSUM - Veronica-dj Giel Beelen dacht vanmorgen een goede grap uit te halen met zijn studiogast en zanger Tim Knol. Hij huurde de wulpse stripper Sugar Devil in, die tijdens een optreden van Tim met blote voorgevel door de studio hupste. Helaas voor Giel schoot de grap bij Tim in het verkeerde keelgat.

Tim kwam in de ochtendshow van Giel over zijn nieuwe album Cut the Wire vertellen en wat liedjes zingen. Aanleiding voor de grap was een incident met zangeres Maan vorig jaar, die tijdens een bezoek aan de studio van Radio 538 verrast werd door een streaker. Tim riep vervolgens op tot een boycot van de zender, tot grote woede van Giel. Volgens hem wist Tim niet waar hij het over had toen hij die oproep deed, omdat de bewuste 538-dj Frank Dane en Maan elkaar wel vaker in de maling zouden nemen.

Giel legde uit dat hij had getwijfeld om de zanger uit te nodigen vanwege de boycot, maar het toch had gedaan. Tim Knol grapte vervolgens nog dat hij blij was dat er geen stripper in de studio stond. Maar toen hij een nummer van Neil Young stond te zingen, kwam er plotseling toch een stripper de studio binnenwandelen.

Tim stopte meteen met spelen en zei dat hij de grap niet kon waarderen. Hij stormde met zijn gitaar het gebouw uit, met Giel in zijn kielzog. De dj geloofde zijn ogen niet. "Hij is echt weggelopen!"

"Ik heb hier helemaal geen trek in", verklaarde Tim vervolgens. "Ik ben hier te oud voor. Ik voel me niet serieus genomen. Ik had niet verwacht dat je zo laag zou zakken. Kleuterradio." En terwijl Tim en zijn band hun spullen inpakten, noemde Giel Tims reactie "kinderachtig".

Reacties luisteraars

Door luisteraars wordt wisselend gereageerd op de grap. De een moet er hartelijk om lachen, de ander vindt het diep onder de gordel. "Waar ben je mee bezig Giel Beelen? Je brandt @timknol volledig onterecht af. Hij mag die eerdere stripact toch belachelijk vinden?", aldus een luisteraar.

Iemand anders is het daar roerend mee eens: "@timknol heeft een andere mening dan Giel over een 'grap' en Giel zet hem keihard voor blok. Ongepast en zielig. Heeft Giel niet nodig, goede radiomaker. Maar moet niet meer de shockjock spelen."

Toch zijn er ook mensen die de grap kunnen waarderen: "Hahah fantastische actie weer met die @timknol! Misschien had je toch een mannelijke stripper in moeten huren want jezus wat een mietje is die Tim!"

Bekijk hieronder hoe de sfeer in de Veronica-studio vanmorgen omsloeg: