MetaKittRun: Op 'safari' voor kinderen met zeldzame stofwisselingsziekte

'T VELD - Het Koggesportpark in 't Veld staat komend weekend in het teken van de tweede editie van de MetaKittRun. Deze speur- en opdrachtentocht is bedoeld om geld op te halen voor onderzoek naar metabole, ofwel stofwisselingsziektes. Organisator Sven Baas zoekt nog deelnemers voor de tocht. "We gaan op 'safari', maar meer ga ik nog niet zeggen."

In 't Veld kunnen ze al niet meer om de MetaKittRun heen. Overal in het dorp hangen posters van de MetaKittRun met een grote foto van Maud, de 6-jarige dochter van Sven Baas. "Onze prachtige dochter, een blonde deugniet." Het meisje lijdt aan de zeldzame stofwisselingsziekte waarvan de ontwikkeling en de afloop niet zeker is. Salto's

Onderzoek naar de stofwisselingsziekte is nog steeds hard nodig vertelt Sven: "Een jaar geleden was er nog niet eens een medicijn voor Maud. Volgens de artsen zou ze waarschijnlijk niet lopen en niet praten, maar ze loopt, fietst en maakt salto's op de trampoline. Wat ons betreft wordt ze 95." Safari

Zaterdag om 07.30 uur luidt het startsein voor de MetaKittRun van zo'n duizend kilometer door Nederland, België en Duitsland. Sven Baas organiseert de tocht voor de tweede keer en is dolenthousiast: "We gaan op 'safari', dat is alles wat ik verklap. Veel lol en plezier beleven en de verhalen die loskomen zijn met geen pen te beschrijven." Vorig jaar was de opbrengst ruim 13.000 euro en dat wil Sven graag evenaren.