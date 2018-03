NH Kiest: Dit betekent de verkiezingsuitslag voor alle Hete Hangijzers

NOORD-HOLLAND - Nu in bijna alle gemeenten de uitslag vaststaat, is het tijd om de balans op te maken. Hoe is er gestemd in de gemeenten waar er een Heet Hangijzer speelde en wat betekent de verkiezingsuitslag voor die politieke kwestie?

Alkmaar - hondenbelasting: Twee van de drie grootste partijen zien niets in het afschaffen van de hondenbelasting, maar de VVD wel. Lees hier verder.

Alkmaar - sluitingstijden horeca: Slecht nieuws voor de binnenstadbewoners die op hun rust gesteld zijn: de grootste partijen zien niets in een het terughalen van de sluitingstijden. Lees hier verder.

Den Helder: In Den Helder is het nog even afwachten wat er gaat gebeuren aan de drukte rondom de TESO-haven. De grootste partij Beter voor Den Helder heeft zich nog niet over deze kwestie uitgesproken. Lees hier verder.

Haarlem - verkeersdrukte: De bereikbaarheid in en rondom Haarlem moet verbeterd worden, vindt de politieke winnaar GroenLinks. Lees hier verder.

Haarlem - wonen: Bijbouwen in de Waarderpolder of niet? Als het aan GroenLinks, de winnaar in Haarlem ligt, moet dat zeker gaan gebeuren. Lees hier verder.

Hilversum: De woningnood is ook in het Gooi een groot probleem. Als het aan D66 en Hart voor Hilversum ligt, wordt er dan ook snel bijgebouwd. Lees hier verder.

Opmeer: De ouders van basisschoolkinderen in Spanbroek kunnen hopelijk opgelucht ademhalen. Het CDA is daar de grootste geworden en die partij wil de nieuwbouwlocatie in Spanbroek herzien. Lees hier verder.

Purmerend - Beusebos: Slecht nieuws voor de stijders voor het Beusebos: de Stadspartij is daar de grootste geworden. Zij zijn van plan op de locatie van het Beusebos een hotel te laten bouwen. Lees hier verder.

Purmerend - woontoren: Goed nieuws in Purmerend voor de voorstanders van de hoge woontoren: als het aan de Stadspartij ligt, kan deze worden gebouwd. Lees hier verder.

Velsen: Het is nog even afwachten voor de inwoners van Velsen-Noord of er wat gedaan gaat worden aan de wateroverlast die zij daar ondervinden. Velsen Lokaal wil eerst onderzoeken of drainage nodig is. Lees hier verder.

Wijdemeren: Goed nieuws voor de tegenstanders van een fusie met Hilversum. Drie partijen kregen daar vier zetels en alledrie opteren tegen een samensmelting met de Mediastad. Lees hier verder.