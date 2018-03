NH Kiest: Wat gaat er gebeuren met het Purmerendse Beusebos?

PURMEREND - De afgelopen weken heeft NH Nieuws zich verdiept in een aantal Hete Hangijzers in Noord-Hollandse gemeenten. Zo leefde in Purmerend de kwestie rondom het Beusebos heel erg: moet er nu wel of geen hotel in het gebied komen? Dit betekent de verkiezingsuitslag voor dat Hete Hangijzer:

In Purmerend is de Stadspartij de grootste geworden. Hoewel de partij twee zetels heeft moeten inleveren ten opzichte van de vorige verkiezingen, is het met zes zetels nog steeds de leider van de Purmerendse politiek.

Dat is geen goed nieuws voor de mensen die voor behoud van het Beusebos zijn. NH Nieuws peilde namelijk wat de Purmerendse politiek van de volgende stelling vond: 'Er mag geen hotel komen in het Beusebos in Purmerend.'

Daar was de Stadspartij het niet mee eens. Zij reageerden daarop: "Er staat in de stelling Beusebos, maar dat moet de kom van de A7 zijn. Het betreft een ontwikkeld gebied. De locatie is zeer geschikt als locatie voor een hotel. Een hotel is goed voor de ontwikkeling van Purmerend als grote stad, die ook veel te bieden heeft voor bezoekers en zakelijke overnachtingen. Het is goed voor de economie en daardoor voor de werkgelegenheid. De Stadspartij wil na de verkiezingen kijken hoe het groen naast het hotel voor recreatieve doeleinden kan worden gebruikt."

Een grote kanttekening is dat zowel GroenLinks als de PVV juist zijn gestegen in het aantal zetels en allebei tegenstanders zijn van nieuwbouw op de plek van het Beusebos. Lees hier verder over hoe andere partijen denken over het Beusebos.