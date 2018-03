Deel dit artikel:











Vijf gewonden bij ongeluk tussen stadsbus en veegwagen Foto: AT5 Foto: AT5 Foto: Noortje Deutekom

AMSTERDAM - (AT5) Op het Victorieplein in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid is vanochtend een aanrijding gebeurd tussen een GVB-bus en een veegwagen. Vijf mensen raakten lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur, midden in de ochtendspits, en volgens een politiewoordvoorder zat de bus toen aardig vol. Getuigen verklaren aan AT5 dat passagiers door de bus werden geslingerd. Vier van hen hebben glas in het gezicht gekregen. Ook de chauffeur van de veegwagen raakte lichtgewond. Uiteindelijk kon iedereen ter plekke worden behandeld en hoefde er niemand naar het ziekenhuis. Inmiddels is de plek van het ongeluk weer vrijgegeven. Tram 4 reed korte tijd niet verder dan Victorieplein. Tram 12 werd omgeleid via de Van Woustraat.