PURMEREND - De PVV mag de komende vier jaar met drie afgevaardigden in de gemeenteraad van Purmerend deelnemen. NH-verslaggever Mischa Korzec peilde de eerste reacties.

De aanwezige PVV'ers keken met gemengde gevoelens naar de uitslag. "We hadden op zo'n zes à zeven zetels gehoopt", vertelt lijsttrekker Shirley Soenjoto aan NH Nieuws. "Maar we zijn een nieuwe partij en dan is drie zetels wel een mooie score."